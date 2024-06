Calciomercato Roma, caccia al vice Svilar: occhi su Wellenreuther del Feyenoord, ma Bodart resta in vantaggio

La Roma saluterà Rui Patricio a partire dal 1° luglio e Florent Ghisolfi è già al lavoro per regalare a Daniele De Rossi un nuovo portiere. Il titolare resta Mile Svilar, motivo per cui i giallorossi sono alla ricerca di un estremo difensore di riserva. Il nome più caldo è sicuramente Arnaud Bodart dello Standard Liegi, ma secondo l'edizione odierna del quotidiano nella lista dei candidati rientra anche Timon Wellenreuther del Feyenoord. Il ventottenne tedesco è al momento una pista in secondo piano, poiché punta ad avere un ruolo di primario in Olanda.

(gasport)