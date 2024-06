Calciomercato Roma: per la fascia destra avanza la trattativa per Guela Douè. In porta obiettivo Bodart

Arrivano ulteriori aggiornamenti per quanto riguarda i possibili primi acquisti della nuova Roma targata Florent Ghisolfi. Secondo l'esperto di calciomercato infatti, per quel che riguarda la fascia destra, i giallorossi sarebbero avanti nella trattativa per portare nella Capitale Guela Douè, terzino ivoriano classe 2002 del Rennes. Un altro obiettivo per questo reparto resta Raoul Bellanova, anche se tutto dipenderà dalle richieste del Torino per il suo cartellino.

Per quanto riguarda il ruolo di secondo portiere dietro Mile Svilar invece starebbe avanzando la trattativa per portare Arnaud Bodart, belga dello Standard Liegi, in giallorosso. Nella sua ultima stagione il classe 1998 ha collezionato 29 presenze, 35 gol subiti e 5 clean sheet.

(gianlucadimarzio.com)

