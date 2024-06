Svilar nel futuro. La Roma blinda il suo portiere: un anno in più e adeguamento

Una foto postata sui social, con lui al centro della scena all’Olimpico e con una clessidra a corredo, costituisce l’unità di misura delle motivazioni di Mile Svilar. Il portiere dei miracoli fissa l’orologio e non vede l’ora di tornare in campo. Per riabbracciare proprio quello stadio in cui lo attendono fiduciosi i tifosi della Roma. E per assicurarsi, anche, un futuro a lunga scadenza con il club. Perché al ritorno dalle vacanze a Formentera il portiere rivelazione dell’ultima stagione in Serie A e in Europa League firmerà un prolungamento di contratto per entrare nel futuro giallorosso con le stellette da leader nelle mostrine. Un passaggio per nulla banale per il quale le due parti hanno deciso di procedere in nome della stabilità tra i pali. Sul tavolo, negli uffici di Trigoria, è pronto un prolungamento di contratto di un anno (al momento la scadenza è fissata al 30 giugno 2027) con adeguamento: Svilar vedrà lievitare l’attuale ingaggio di 700 mila euro netti a stagione, fino a un milione e mezzo.

(Gasport)