Calciomercato Roma, Belotti rifiuta il Como: vuole giocare le coppe europee e aspetta la Fiorentina

Frenata improvvisa nella trattativa per il trasferimento di Andrea Belotti al Como. La Roma ha trovato l'accordo con la società lariana per la cessione a titolo definitivo del centravanti sulla base di 5 milioni di euro (bonus compresi), ma la volontà del calciatore potrebbe far saltare l'affare. Come riportato dall'emittente televisiva, il Gallo ha declinato (almeno per il momento) la proposta del Como: il classe '93 ha infatti deciso di prendere tempo e aspetta un'offerta da un club che giochi le coppe europee, Fiorentina in primis.

(sport.sky.it)

