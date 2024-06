Dopo aver trascorso gli ultimi mesi della stagione in prestito alla Fiorentina, Andrea Belotti è molto vicino a lasciare la Roma e ad accasarsi al Como di Fabregas. Secondo quanto riferito nel corso della trasmissione 'Calciomercato - L'Originale' in onda sull'emittente televisiva, Roma e Como, neopromossa in Serie A, hanno raggiunto un'intesa di massima per il trasferimento dell'attaccante sulla base di 5 milioni, bonus compresi. Manca l'ultimo ok del giocatore, che sta riflettendo.

(Sky Sport)