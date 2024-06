Calciomercato Roma: idea Retegui se parte Abraham. C'è anche la Fiorentina

Attualmente impegnato con la Nazionale in Germania per Euro 2024, Mateo Retegui resta uno dei profili più desiderati di questo calciomercato. Reduce da una buona stagione con il Genoa, condita da 9 reti in 31 apparizioni, l'attaccante è, secondo la nota emittente satellitare, sul taccuino di Fiorentina e Roma. I giallorossi infatti potrebbero puntare su di lui per completare il proprio parco attaccanti in caso di partenza di Tammy Abraham, ma la richiesta economica del Genoa è elevata.

(Sky Sport)