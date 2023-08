Calciomercato Roma, previsto nuovo incontro con l'Atalanta per Zapata: resta da convincere il calciatore

La Roma è alla ricerca di un nuovo centravanti da affiancare ad Andrea Belotti e nelle ultime ore è aumentato il pressing nei confronti di Duvan Zapata, attaccante dell'Atalanta. Secondo quanto riportato da Tommaso Turci, inviato della piattaforma streaming, questa settimana è previsto un incontro tra i due club per parlare del colombiano. I giallorossi sono interessati e nei giorni scorsi le società erano veramente vicine e ora i capitolini faranno un nuovo tentativo. Resta però ancora da convincere definitivamente il giocatore, il quale è sceso in campo nel match odierno tra Sassuolo e Atalanta per 45 minuti prima di essere sostituito dal tecnico Gasperini, che si è soffermato proprio sul futuro del suo attaccante nel postpartita.

(DAZN)