Atalanta, Gasperini: "Zapata? Se resta sono felice. Deciderà con la società"

DAZN - Dopo la vittoria per 2-0 contro il Sassuolo all'esordio in campionato, l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni della piattaforma sportiva anche di calciomercato, in particolare di Duvan Zapata, accostato alla Roma e che oggi ha giocato titolare. Le sue dichiarazioni:

Schierando oggi Zapata titolare lo ha tolto dal mercato?

“Se sta bene lo faccio giocare. Rispetterò sia lui sia Muriel, non mi metterò mai contro le loro scelte perché devo troppo a questi giocatori. Devono essere felici, decideranno con la società cosa fare. Se rimangono sono felice, se andassero via vuol dire che così sarebbero felici loro”.