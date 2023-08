Sassuolo-Atalanta: Zapata titolare (VIDEO)

Al centro delle vicende di calciomercato e, secondo le indiscrezioni, vicino al trasferimento alla Roma, l'attaccante dell'Atalanta Duvan Zapata parte titolare in attacco nella sfida contro il Sassuolo di Alessio Dionisi, valida per la prima giornata di campionato e in scena alle 18.30 in contemporanea con Roma-Salernitana all'Olimpico.