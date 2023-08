Calciomercato Roma: i giallorossi insistono per Arnautovic, nessuna volontà del Bologna di cederlo

Salutato Ibanez - in attesa del comunicato ufficiale - e con la vicenda Matic da monitorare, la Roma continua a cercare rinforzi in attacco. Tiago Pinto lavora per portare Marcos Leonardo del Santos in giallorosso e nel frattempo cerca un attaccante di maggiore esperienza da affiancare al brasiliano. Il nome che circola con maggiore insistenza è quello di Marko Arnautovic: secondo il sito dedicato alle trattative, il Bologna ha alzato il muro per il 34enne e non vorrebbe privarsi dell'austriaco, come fanno filtrare fonti vicino al club rossoblù. E arrivano conferme sull'intenzione del Bologna di non cederlo anche dal fronte di Arnautovic, ma resta da capire la volontà del calciatore.

(calciomercato.it)

