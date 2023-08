Instagram, Mourinho "ufficializza" l'addio di Ibanez: "Sii felice, so che ti mancherò". E c'è un messaggio per i tifosi (FOTO)

È ormai alle battute finali la trattativa fra Roma e Al Ahli per Roger Ibanez e la conferma la dà lo stesso José Mourinho. Il tecnico giallorosso ha pubblicato un post su Instagram nel quale ha di fatto ufficializzato la partenza del brasiliano, con un bel messaggio di saluto: "Sii felice 'garoto'. Lo so che ti mancherò! Grazie per la tua ultima maglia. Ora puoi pagare una cena come si deve a me e al mio staff. Goditi l'Arabia Saudita. Scommetto che quando TU hai visto la foto hai pensato fosse un nuovo acquisto!". La parte finale del messaggio sembrerebbe indirizzato direttamente ai tifosi della Roma.

Arrivano ulteriori conferme anche da parte di Fabrizio Romano, giornalista esperto di calciomercato, che sul proprio profilo X ha postato l'aggiornamento definitivo sul passaggio di Ibanez all'Al Ahli.