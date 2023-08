Rennes-Matic: l'offerta c'è, le conseguenze nello spogliatoio pure

ESCLUSIVA LAROMA24.IT - Arrivano conferme sull'offerta che il Rennes ha recapitato a Nemanja Matic. Si tratta di ricco contratto biennale (non triennale come scrivono in Francia), che non prevede però esborsi rilevanti per il cartellino. La Roma non ha gradito questa incursione. Indaffarata per altre trattative per cui c'è urgenza di chiudere, fa ora i conti con un calciatore in scadenza, allettato da una proposta che fa vacillare il professionista, e che apre una questione nuova nello spogliatoio. Perché Matic per l'allenatore è sempre stato una colonna, nella Roma come nel Chelsea e nello United. E per parte dello spogliatoio è subito diventato un punto di riferimento rassicurante.

Qualora restasse, soluzione possibile, Matic dovrebbe rivisitare e adattare a se stesso la parabola del figliol prodigo, perché tecnico e compagni non si aspettavano che potesse prendere in esame l'addio a una manciata di giorni dall'inizio del campionato, consapevole lo stesso Matic che la Roma ha già di suo problemi nel chiudere altre operazioni vitali. A Trigoria sono fermi sulla volontà di non ascoltare eventualmente proposte insignificanti. Chi vuole Matic deve portare in dote un'offerta fuori mercato per un calciatore ultratrentenne. Se rimarrà, servirà un lavoro capillare per cancellare giornate che nella Roma non credevano si potessero vivere, soprattutto per uno come lui.

AC