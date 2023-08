Calciomercato Roma, cambiano le condizioni per Zapata: 5 milioni più 5 di bonus facili. I giallorossi riflettono, tra le ipotesi anche Ekitike

La ricerca di un attaccante da parte della Roma è ormai divisa in più canali. Il principale è quello del Brasile, dove i giallorossi stanno cercando di capire le possibilità di strappare Marcos Leonardo al Santos.

Dopo il nome di Abel Ruiz, resta sempre tra le ipotesi Duvan Zapata per il quale l'Atalanta però ha fissato nuove condizioni: cessione a titolo definitivo a 5 milioni più altri 5 di bonus facili. Tra le ipotesi per l'attacco rimane sempre quella di Ekitike, del Psg, per il quale i giallorossi si sono presi qualche giorno per decidere il da farsi.

(gianlucadimarzio.com)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE