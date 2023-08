Calciomercato Roma: primi contatti per Abel Ruiz, attaccante dello Sporting Braga

Cominciano ad uscire nomi nuovi per l'attacco viste le difficoltà nella trattativa per Marcos Leonardo. L'ultimo, in ordine cronologico, è quello di Abel Ruiz, svelato dall'esperto di calciomercato. Primi contatti tra la Roma e lo Sporting Braga dove l'attaccante spagnolo, classe 2000 e cresciuto nel Barcellona, ha segnato 8 gol in 34 presenze nello scorso campionato.