PSG, domani alle 17:00 l'amichevole contro il Le Havre: Renato Sanches convocato (FOTO)

La trattativa tra Roma e PSG per il trasferimento nella Capitale di Renato Sanches non si sblocca. I giallorossi vorrebbero acquistare il centrocampista portoghese con la formula del prestito con diritto di riscatto, mentre i francesi non hanno ancora aperto a questa possibilità. Intanto i parigini disputeranno la loro prima amichevole stagionale contro il Le Havre e la sfida andrà in scena domani alle ore 17. Luis Enrique ha deciso di convocare Renato Sanches, mentre non figura nella lista Georginio Wijnaldum, accostato nuovamente alla Roma.

2⃣7⃣ Parisiens pour ce premier match amical de la saison ? le @HAC_Foot. ??? ? Une rencontre à suivre sur https://t.co/1DL7waZXZY Premium et sur notre chaîne Twitch !#PSGHAC pic.twitter.com/yNKh0ymN4k — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 20, 2023