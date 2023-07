Sabitzer tra Tuchel e Mou. Renato Sanches aspetta

Cinque centrocampisti in rosa, uno ancora da prendere, ma adesso la priorità per la Roma è assolutamente il centravanti. Tiago Pinto e Mourinho però monitorano la situazione e continuano a valutare i vari profili per cercare un ultimo rinforzo nel reparto della metà campo, un numero otto da affidare al tecnico e che abbia diverse caratteristiche da quelli già in rosa. Quindi dinamico, veloce, dotato di qualità nelle due fasi e che abbia anche la capacità di andare in porta e quindi dare gol alla squadra. [...] Se Tuchel decidesse di lasciar andare Sabitzer, a quel punto la Roma proverebbe un affondo sul ventinovenne, ma solamente in prestito. È un’operazione difficile, su questo non ci sono dubbi, per questo motivo la Roma sta valutando parallelamente anche il profilo di Renato Sanches del Paris Saint Germain: un’operazione decisamente più accessibile dal punto di vista economico grazie anche ai buoni rapporti tra i due club. [...] Chi resta fuori dai piani è Wijnaldum, non convocato per il raduno dal neo tecnico spagnolo e in cerca di una squadra. Qualche giorno fa l’olandese aveva pubblicato una sua storia Instagram con la maglia d’allenamento della Roma, lui sarebbe ben contento di tornare e di cercare di riscattarsi dopo una stagione deludente e condizionata dal brutto infortunio alla tibia. Per la Roma sarebbe un’alternativa qualora non dovesse riuscire ad arrivare agli altri obiettivi. Perché Pinto ha bisogno di cedere per poter investire risorse economiche. E anche su questo aspetto c’è da pazientare.

(corsport)