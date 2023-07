È Renato Sanches l'obiettivo principale per il centrocampo della Roma. Come scrive Gianluca Di Marzio i giallorossi vorrebbero il portoghese in prestito, ma il club parigino, almeno per il momento, non sembra intenzionato a lasciar partire il giocatore a titolo temporaneo con diritto di riscatto. La Roma, in ogni caso, ha fiducia di riuscire a prendere, alle sue condizioni, Sanches, primo nome nella lista per il centrocampo.

(gianlucadimarzio.com)

