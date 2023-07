Calciomercato Roma, il padre di Reynolds: "Trattativa in corso con il Westerlo, manca l'accordo totale"

ROMAPRESS - Bryan Reynolds è in uscita e la Roma è al lavoro per definire la sua cessione. Il terzino americano sembra essere molto vicino al Westerlo, ma nelle ultime ore c'è stata una frenata a causa di alcuni problemi contrattuali. Il padre del classe 2001 ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito che si occupa del club giallorosso e ha fatto il punto sull'affare con il club belga: "L'accordo totale non è ancora stato raggiunto, la trattativa è in corso".

#Roma-#Westerlo, il padre di Bryan #Reynolds a @ASRomaPress: “L'accordo completo non è ancora stato raggiunto, la trattativa è in corso.” — John Solano (@Solano_56) July 25, 2023