Calciomercato Roma, problemi per la cessione di Reynolds al Westerlo: da risolvere nodi contrattuali in ambito fiscale

Problemi per la cessione di Bryan Reynolds al Westerlo. Secondo quanto riferito da Filippo Biafora, giornalista de Il Tempo, c'è stata una fumata grigia in seguito all'incontro tra il club belga e l'agente del calciatore: da risolvere, infatti, dei nodi contrattuali in ambito fiscale. La Roma ha già l'accordo con il Westerlo e ora le parti sono al lavoro per sistemare questi ultimi dettagli.

Mentre è chiusa per #Shomurodov, che va al Cagliari in prestito oneroso con diritto di riscatto a 10 milioni (e % su futura rivendita), ci sono problemi per #Reynolds: fumata grigia nell'incontro Westerlo-agente, ci sono nodi contrattuali fiscali che stanno cercando di risolvere — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) July 24, 2023