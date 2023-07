Calciomercato, arrivano conferme sull'interesse del Milan per Calafiori: la Roma detiene il 40% sulla futura rivendita

Arrivano conferme sull'interesse del Milan per Riccardo Calafiori, ex terzino della Roma. I rossoneri infatti sono alla ricerca di un profilo italiano per la fascia sinistra e il classe 2002 è l'ultima idea per rinforzare il reparto. Il ventunenne ha lasciato la società giallorossa nella passata estate per trasferirsi al Basilea per 1 milione di euro più 500mila euro di bonus e inoltre ai giallorossi spetta il 40% sulla futura rivendita del calciatore. La Roma, quindi, osserva con grande attenzione l'eventuale trattativa tra il Milan e il Basilea per Calafiori.

(gianlucadimarzio.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE