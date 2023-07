Calciomercato, il Milan pensa all'ex Roma Calafiori in caso di addio di Ballo-Touré: ai giallorossi il 40% dell'eventuale futura rivendita

Nuova idea per la fascia sinistra del Milan. Secondo quanto rivelato dal sito che si occupa di calciomercato, i rossoneri starebbero pensando a Riccardo Calafiori in caso di cessione di Fodé Ballo-Touré. Il calciatore francese piace soprattutto al Bologna, che avrebbe sorpassato il Nizza nelle ultime ore. Il 'Diavolo' avrebbe quindi messo gli occhi sul terzino del Basilea, il quale ha lasciato la Roma a titolo definitivo nella passata stagione per 1 milione di euro più 500mila euro di bonus. Inoltre ai giallorossi spetta il 40% sulla futura rivendita del calciatore, motivo per cui seguono con grande attenzione l'interesse del Milan per il classe 2002.

