Calciomercato Roma: proposti anche altri calciatori dagli agenti di Scamacca, il club giallorosso riflette

La Roma è molto attiva sul mercato e la priorità è sicuramente l'arrivo di un nuovo centravanti. Tiago Pinto è volato a Londra per discutere in prima persona con gli agenti di Gianluca Scamacca, ma il West Ham non ha aperto al prestito per il momento. Secondo quanto rivelato dall'edizione odierna del quotidiano, durante l'incontro con l'entourage della punta non si è parlato solamente del classe '99. I rappresentanti della CAA Stellar, agenzia che cura gli interessi di Scamacca, ha infatti proposto al gm della Roma anche altri calciatori e il club giallorosso rifletterà attentamente su questi profili.

(gasport)