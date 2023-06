Scamacca, rinvio per la formula. ElSha, il rinnovo è a un passo

Tiago Pinto è tornato da Londra con una valigia piena di idee. La prima è il via libera al rinnovo di El Shaarawy, che è a un passo. Il 'Faraone' è disposto a ridursi lo stipendio, motivo per cui è in arrivo un possibile contratto triennale. La strada per Scamacca è in salita, ma gli agenti del calciatore hanno proposto alla Roma anche altri giocatori, su cui il club rifletterà. Inoltre a Mourinho piace da tempo Morata, ma lo spagnolo potrebbe trasferirsi solamente con la formula del prestito e con una parte dell'ingaggio pagata dall'Atletico Madrid. Intanto si trattano le cessioni di Kluivert al Bournemouth e Carles Perez, che piace a Celta Vigo e Getafe.

(gasport)