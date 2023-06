Brutte notizie per la Roma. Secondo quanto riportato dal sito dell'esperto di calciomercato, il West Ham ha rifiutato la prima proposta della società giallorossa per Gianluca Scamacca. Il club inglese, infatti, non ha aperto per il momento al prestito del calciatore. Le parti si riaggiorneranno per provare a trovare una soluzione.

(gianlucadimarzio.com)

