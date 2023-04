Calciomercato Roma: niente Eintracht per Aouar. Betis sul giocatore, ma giallorossi in vantaggio

Già seguito dalla Roma e recentemente accostato di nuovo ai giallorossi, Houssem Aouar è in scadenza di contratto con il Lione a giugno 2023 e si libererà a parametro zero. Secondo le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi, il centrocampista classe 1998 avrebbe svolto una serie di visite mediche - Tiago Pinto ha smentito in un'intervista pre Feyenoord-Roma -.

Dalla corsa per accaparrarsi Aouar si defila l'Eintracht Francoforte, secondo quanto riportato dal giornalista Fabrizio Romano: "L'affare non si farà", ha dichiarato il ds del club tedesco Krösche. La Roma spinge per il giocatore, a cui ha offerto un contratto quinquennale, ma anche il Betis è sulle sue tracce.

Houssem Aouar will not join Eintracht on free transfer. Decision has been made, as director Krösche confirms: “This deal won’t happen”. ?? #transfers

AS Roma, pushing to sign Aouar as free agent after five-year deal offered. Betis have also approached the player weeks ago. pic.twitter.com/kEIPhj1ig5

