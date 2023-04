Feyenoord-Roma, PINTO: "Per Smalling ci saranno novità la settimana prossima. Aouar non ha svolto le visite"

In scena l'Europa League: la Roma alle 18.45 sarà ospite del Feyenoord al De Kuip nel primo atto dei quarti di finale della competizione europea. Prima del fischio d'inizio il General Manager giallorosso Tiago Pinto ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

TIAGO PINTO A SKY SPORT

Mourinho ci ha fatto capire che ogni tesserato fa le sue scelte. Dybala farà la sua scelta e Mourinho la sua sul futuro?

"Su Paulo dico che il futuro è giocare oggi e giocherà oggi. Mi dispiace un po' che un club come la Roma sia riuscita a prendere Dybala, sia riuscita a farlo con tanta concorrenza e a fargli un contratto di 3 anni più uno e tutti i giorni si discute del futuro di Dybala. Non posso dire di più. In ogni sessione di mercato possono succedere tante cose, ma penso che dovremo goderci un po' di più Dybala. Non posso parlare neanche del mio futuro, figuriamoci di quello di Paulo. È il calcio".

Le squadre italiane, a parte il Napoli, non riescono a tenere il livello alto in due competizioni. Le sue spiegazioni?

"Ho sentito De Zerbi dire che era difficile essere allenatori in Italia perché ci sono 60 milioni di allenatori. Avete tanta qualità, ma guardate sempre il lato negativo. Dopo i gironi della Champions le squadre italiane non hanno subito un gol, lo ha subito il Napoli ieri col Milan. Le squadre stanno facendo bene in Europa, poi la Serie A è una delle competizioni più importanti d'Europa e le squadre sono forti, si fa fatica perché si giocano giornate con meno di 72 ore di recupero. È anche il bello del calcio italiano, dove per esempio Bologna o Sassuolo possono mettere in difficoltà le altre. Noi facciamo il nostro percorso e sappiamo che è difficile, ma vogliamo continuare ad essere in tutte e due le competizioni".

Per il rinnovo di Smalling manca solo il comunicato? Per Aouar la Roma è in pole?

"No. Sulla pole position non voglio essere come la Ferrari, che fa tante pole ma non arriva alla fine (ride, ndr). A parte gli scherzi, su Smalling non abbiamo mai nascosto che noi vogliamo che resti e che il giocatore vuole restare, non è ancora finita ma penso che la prossima settimana avremo delle novità. Aouar? Non è il momento opportuno per parlare di queste cose, spesso viene accostato alla Roma. È un grande giocatore, vediamo cosa accade in futuro".

Aouar ha fatto le visite mediche?

"No".

Quanto è cresciuta la Roma dopo la finale di Conference? Cosa teme del Feyenoord?

"Penso che ieri il mister abbia detto una cosa importante: la finale di Conference è la finale. Nel calcio non viviamo del passato ma del presente. Le squadre sono cambiate, soprattutto il Feyenoord: ha cambiato 9 giocatori, ma è una squadra forte, organizzata che ha fatto un mercato importante e buone scelte. La Roma è cresciuta come esperienza europea e competitiva. Mi aspetto una buona partita, non dimenticando che la qualificazione si deciderà la prossima settimana".