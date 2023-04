After Aouar

Dopo il rinnovo di Nemanja Matic e quello di Chris Smalling, la Roma della prossima stagione potrebbe prendere ancora più corpo con l'acquisto sempre più probabile di un vecchio pallino del general manager giallorosso Tiago Pinto, quell'Houssem Aouar già trattato in estate con il Lione, poi tramontato per motivi di budget, ma mai del tutto mollato dalla Roma.

Sfumato Frattesi, per il quale il Sassuolo ha continuato a giocare al rialzo, sul franco-algerino del Lione invece il ferro non si è mai raffreddato del tutto. Ora il prezzo non esiste più, perché Aouar si libererà il 30 giugno dal club della città in cui è nato e che l'ha cresciuto, e anzi è già libero di firmare con chi vuole. Brava la Roma a convincerlo, o quasi, e a superare la concorrenza di Napoli, Milan, Eintracht Francoforte e delle due squadre di Siviglia.

Visite mediche di Pasquetta superate per Houssem Aouar al Campus Bio-medico. Il calciatore franco-algerino ha svolto gli esami di rito che poi sarebbero ripetuti in caso di acquisto. Aouar, che è un giocatore integro, ha svolto esami specifici per le caviglie e alle ginocchia.

Il gm Tiago Pinto ieri nel pre-partita di Feyenoord-Roma, pur confermando l'interesse per il giocatore, ha coperto un po' le carte: «Su Aouar posso dire che vedremo cosa potrà succedere nei prossimi mesi, perché lo reputiamo un grande giocatore. Se ha fatto le visite mediche? No. Su Smalling non abbiamo mai avuto dubbi che restasse, presto ci saranno novità. Dybala e il futuro? Godiamoci che siamo riusciti a portarlo qui».

Che Aouar, poi, sia necessariamente un'alternativa a Wijnaldum è ancora presto per affermarlo con certezza. E se l'entourage e la famiglia di Aouar restano per lo più con la bocca cucita, dalla Francia arrivano conferme di una trattativa in fase avanzatissima con il giocatore che vuole valutare al meglio e con i tempi giusti il suo futuro, molto allettato dal progetto del club allenato da José Mourinho. Le parti stanno discutendo i termini dell'accordo e sono molto vicine.

(Il Romanista)