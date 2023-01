Calciomercato Roma, l'agente di Smalling è a Trigoria per trattare il futuro del difensore inglese (FOTO)

L'agente di Chris Smalling, James Featherstone, è in visita a Trigoria. L'agente del 34enne ha postato una foto sul suo profilo Instagram nella quale inquadra proprio l'interno del centro sportivo. Il contratto del difensore è in scadenza nel 2023 e questi sono giorni cruciali per trattare il suo rinnovo. Per la Roma sarebbe una perdita grave dal punto di vista economico. Su di lui c'è il forte interesse dell'Inter. La proposta della Roma è di 4,5 milioni per altri 2 anni, e probabilmente oggi si parlerà proprio di questo. Tiago Pinto durante l'intervista rilasciata a "La Gazzetta dello Sport" aveva parlato anche del calciatore e della questione rinnovo disse: ""La volontà di continuare c'è sia da parte nostra che da parte sua". Ora la scelta spetta al difensore e al suo entourage.