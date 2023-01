Calciomercato Roma: Pinto accontenta Smalling, ma l'entourage prende tempo

Giornata molto importante per il futuro di Chris Smalling. Questa mattina l'agente del calciatore, James Featherstone, è arrivato a Trigoria per discutere con la Roma del rinnovo di contratto. Durante l'incontro, Tiago Pinto ha proposto al calciatore un biennale, accontentando così le richieste del centrale inglese e dell'entourage (rimasto soddisfatto dell'offerta) sia dal punto di vista economico sia per quanto riguarda la durata del contratto. Al momento però non è ancora arrivata la fumata bianca poiché il procuratore ha preso tempo per valutare attentamente la situazione con il suo assistito prima di fornire una risposta definitiva alla Roma.

LR24