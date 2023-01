Calciomercato Roma: chieste informazioni per Lucas Moura

La Roma è alla ricerca di un sostituto nel caso in cui Nicolò Zaniolo dovesse lasciare il club. Secondo quanto riportato dal sito che si occupa di calciomercato, tra i vari nomi sondati (Deulofeu e Ziyech), c'è anche quello di Lucas Moura. Come rivelato alcuni giorni fa dalla nostra redazione, il calciatore brasiliano era una delle possibili contropartite che il Tottenham avrebbe voluto inserire nell'affare Zaniolo. I giallorossi hanno chiesto delle informazioni per il trentenne brasiliano (contratto in scadenza a giugno), che ad oggi ha rifiutato tutte le destinazioni.

