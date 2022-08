Calciomercato Roma: confermata la presenza di Pinto a Londra. Ipotesi remota che si trovi lì per Zaniolo

Tempo di arrivi ma anche di cessioni. Nella giornata di oggi Wijnaldum è atterrato a Ciampino, prossimo a vestire la maglia giallorossa, mentre per Veretout è stato trovato l'accordo che lo porterà presto ad indossare quella del Marsiglia. Rumors anche sull'interessamento del Tottenham per Zaniolo, il gm Tiago Pinto in queste ore è a Londra, ma l'ipotesi più concreta è che si trovi lì per trovare l'accordo per la cessione di Kluivert al Fulham e per sondare il terreno anche per la questione Diawara. Resta quindi remota l'ipotesi che il portoghese si trovi in terra inglese per trattare di Zaniolo.

