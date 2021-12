LIVE - Calciomercato Roma: si tratta per Maitland-Niles. Prestito a 750mila euro con riscatto a 10 milioni la richiesta dell'Arsenal, vicino l'accordo con il giocatore

Potrebbe essere Ainsley Maitland-Niles uno dei regali di Tiago Pinto - e della dirigenza giallorossa - a Josè Mourinho. Il calciatore dell'Arsenal, impiegabile sia sull'out di destra che in posizione centrale di centrocampo - resta dunque da capire se a Trigoria non si stia pensando di integrare i ruoli che più sembrano aver bisogno di rinforzi con un unico jolly -, sembrerebbe essere ormai un chiaro obiettivo della Roma. Di seguito tutti gli step della trattativa:

LIVE

19.26 - Aggiornamenti sulle cifre attorno a cui i club stanno lavorando: secondo quanto riportato in un tweet da Marco Juric la Roma punta a trattare al ribasso la richiesta dell'Arsenal, che si attesta sui 750mila euro per il prestito oneroso e riscatto fissato a 10 milioni. Vicino anche l'accordo tra i giallorossi ed il giocatore.

#Calciomercato, #ASRoma è #MaitlandNiles l’obiettivo per la fascia destra. Offerta in prestito oneroso con diritto di riscatto, si tratta sulle cifre con #Arsenal. (750k + 10mln). Vicino accordo con il giocatore. Una Roma sempre più Made in England ? https://t.co/JiWhehy6CJ pic.twitter.com/SH6vkOOZ76 — Marco Juric (@MarcoJuric) December 26, 2021

18.50 - Come riportato sempre dall'esperto di calciomercato, Maitland-Niles arriverebbe alla Roma in un'operazione di prestito con diritto di riscatto. Confermate dunque le voci circolate negli ultimi giorni in merito alla formula del trasferimento, con la chiusura dell'affare che sarebbe ormai vicina. I club avrebbero intensificato i contatti nelle ultime ore per cercare un'intesa. Da definire, ad ogni modo, le cifre del prestito e dell'eventuale riscatto.

(gianlucadimarzio.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE

18.44 - Sembrerebbe accendersi la trattativa che porterebbe alla Roma Ainsley Maitland-Niles, duttile calciatore dell'Arsenal accostato al club giallorosso nelle ultime ore - e risultato positivo al Coronavirus prima del match contro il Norwich -. A dare un indizio sull'effettiva veridicità della pista che lo porterebbe nella Capitale è Gianluca Di Marzio, che in un tweet lascia chiaramente intendere, lasciando parlare una clessidra, come la fumata bianca tra il club di Trigoria e i Gunners sia soltanto una questione di tempo.