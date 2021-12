Arsenal: 3 positivi al Coronavirus. Contagiato anche Maitland-Niles

3 contagi da Coronavirus in casa Arsenal, come comunicato proprio dal club inglese sui propri canali social. Ad essere risultati positivi al test per il Covid-19 sono Cedric Soares, Takehiro Tomiyasu e Ainsley Maitland-Niles, calciatore nelle ultime ore accostato anche alla Roma in ottica calciomercato. I tre non prendono dunque parte alla sfida in programma per il boxing day contro il Norwich.

? Cedric, Tomiyasu and Maitland-Niles all miss out on today's squad after testing positive with Covid.



Get well soon lads ❤️

— Arsenal (@Arsenal) December 26, 2021