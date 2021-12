VIDEO - MAITLAND-NILES: chi è?

LAROMA24.IT - Ainsley Maitland-Niles è il nome che accompagnerà le discussioni a sfondo romanista sulle tavole di Natale giallorosse. Cresciuto nel settore giovanile dell'Arsenal, dove arriva ad appena 6 anni, ora potrebbe muoversi per lo scarso utilizzo che gli ha garantito Arteta finora, nonostante sia stato proprio il manager dei gunners a bloccarlo in estate quando l'Everton era pronta ad accoglierlo. Prestato all'Ipswich nel 2015/16, giocò da titolare praticamente un'intera stagione, prima di esser messo ai margini della rosa nel finale dell'annata, in Championship da mezzala, sia destra che sinistra, o centrocampista centrale. Poi ancora Arsenal fino al prestito della scorsa stagione, per metà stagione, al West Bromwich Albion, in Premier League, dove ha racimolato 15 presenze tra centrocampista e esterno offensivo. Eppure, Maitland-Niles all'Arsenal nasce e si sviluppa come terzino, certo con marcate propensioni offensive, o esterno a più ampio raggio. In questa stagione, invece, Arteta lo ha utilizzato principalmente nel settore centrale del campo.

Ad una prima occhiata, infatti, Maitland-Niles sembra un giocatore con un potenziale talmente vasto da essere inesplorato. 180 centimetri di estrema elasticità ed esplosività che gli consentono di essere un prototipo ideale da Premier League tra doti spiccate di forza, velocità e reattività. Tutto questo, si tiene in equilibrio per le buone capacità tecniche del giocatore che, forse, trovano la maggior lacuna nella finalizzazione. E qui, i dati non mentono: 1 gol in 87 presenze accumulate in Premier League. Quello che stupisce nel guardare gli highlights di Maitland-Niles è proprio nella straordinaria ecletticità: è stato utilizzato da terzino di una linea a 4, sia a destra che a sinistra, da mezzala, persino centrocampista centrale fino a ricoprire il ruolo di esterno offensivo. E ad occhio sembrano tutte posizioni aperte nei file di ricerca di Tiago Pinto. Legato fino al 2023 all'Arsenal, con uno stipendio da 1,8 milioni di sterline, quindi superiore ai 2 milioni di euro, l'eclettico inglese è legato da amicizia a Tammy Abraham, arrivato alla Roma in estate dal Chelsea.

Finale dedicato alla mamma del 24 enne, figura per lunghi anni quasi invadente nelle scelte del figlio al punto da diventarne l'agente. Se in Inghilterra i racconti di una lite avuta prima con un dirigente dell'Arsenal al momento di trattare il primo contratto da professionista, poi con il manager dell'Ipswich per un messaggio vocale inviatogli ai tempi del prestito del figlio nella seconda serie inglese, fino al progressivo distacco del figlio che scelse di vivere insieme al fratello salutando la mamma che da quel momento finì sui tabloid mostrandosi a vivere in un container e accusando Maitland-Niles di non aiutarla economicamente. Dichiarazioni poi smentite da chi vive vicino al calciatore che viene raccontato con un carattere molto razionale. Almeno in questo, dunque, non dovrebbe aver preso dalla mamma.

