Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: trattativa con l'Arsenal per Maitland-Niles. Operazione da prestito con diritto

E alla fine spunta Ainsley Maitland-Niles. Esterno destro di proprietà dell'Arsenal, dov'è cresciuto, è lui l'obiettivo di mercato della Roma secondo quanto scrivono in Inghilterra. Già sul punto di partire la scorsa estate, quando lo voleva l'Everton, Maitland-Niles restò dopo le pressioni di Arteta, manager dei gunners.

Ora però Tiago Pinto si è mosso concretamente con l'Arsenal per imbastire un'operazione in prestito con diritto di riscatto già a gennaio. Con il giocatore si lavora su un quadriennale ma non si è parlato ancora di cifre. Sull'esterno destro inglese resta vivo l'interesse dell'Everton.

(espn)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE