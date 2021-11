Calciomercato Roma: ritorno negli USA per l'agente di Reynolds. Nuovo aggiornamento tra le parti nelle prossime settimane

Fra le varie questioni di mercato in sospeso della Roma c'è anche quella legata a Bryan Reynolds. Il terzino destro sembra infatti essere finito in fondo alle gerarchie per il ruolo di Josè Mourinho, e il mercato di gennaio potrebbe portare a qualche novità. Dopo l'arrivo nella Capitale degli ultimi giorni ed il summit con la dirigenza del club giallorosso, l'agente del calciatore ha fatto nuovamente ritorno negli Stati Uniti, come riportato su Twitter da John Solano. Tra il club giallorosso ed il procuratore è in programma un nuovo aggiornamento nelle prossime settimane.





