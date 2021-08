Calciomercato Roma: nuovi contatti per Azmoun. Lo Zenit lo valuta 25 milioni di euro

Torna di moda un altro nome per l'attacco della Roma: oltre a quelli di Lacazette, Scamacca, Icardi e Seferovic, circolati per l'eventuale rimpiazzo di Edin Dzeko, Jacopo Aliprandi riferisce di nuovi contatti tra il club giallorosso e lo Zenit per Sardar Azmoun. Il Bayer Leverkusen sembra aver mollato la pista che porta all'iraniano e i giallorossi starebbero tentando di rientrare in corsa per prenderlo. Valutazione di 25 milioni per l'attaccante in scadenza nel 2022.

?Il Bayer Leverkusen sembra aver mollato la pista #Azmoun (terrà Alario e farà coppia con Schick). L’attaccante iraniano dello Zenit ha realizzato 4 gol nelle prime 5 sfide stagionali. Contratto in scadenza nel 2022, valutazione di circa 25 milioni ?? Contatti con la #ASRoma. pic.twitter.com/3VcvY1uH6B — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) August 8, 2021