Calciomercato Roma, c'è l'ok di Dzeko all'Inter: primi contatti tra i due club

Edin Dzeko viaggia verso l'Inter. Anche Gianluca DI Marzio, attraverso il suo account twitter, conferma l'apertura del bosniaco ai nerazzurri. Per lui è pronto un contratto biennale. Ieri sera il primo contatto tra la Roma e l'Inter per definire l'operazione, con i giallorossi che già lavorano per trovare un sostituto dell'attuale numero 9.

