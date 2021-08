Non solo il fronte Dzeko-Inter e la ricerca del sostituto con Abraham in pole, ma Tiago Pinto si concentra anche sui rinnovi - Pellegrini in primis - ma anche quello del giovane Ebrima Darboe. Oggi a Trigoria è andato in scena un incontro, durato circa un'ora e mezza, tra il General Manager giallorosso e l'entourage del centrocampista classe 2001: l'accordo per il rinnovo del contratto (in scadenza nel 2023) non è stato trovato, ma filtra comunque ottimismo.

(tuttomercatoweb.com)

