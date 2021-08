"Mourinho apre le porte a Seferovic", titola così in prima pagina il quotidiano sportivo portoghese 'Record'. Con Edin Dzeko verso l'addio e destinato al trasferimento all'Inter, spunta anche il profilo di Haris Seferovic, attaccante svizzero in forza al Benfica e già circolato ieri in ottica Roma.

Il centravanti classe '92, al Benfica dal 2017, in passato ha militato in Italia con le maglie di Fiorentina, Lecce e Novara.