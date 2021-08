Calciomercato Roma: offerto Seferovic

Con la situazione di Edin Dzeko in bilico, la Roma comincia a guardarsi intorno per un nuovo attaccante e iniziano ad arrivare le prime proposte dai procuratori. Come riferisce il giornalista Nicolò Schira è stato offerto al club giallorosso Haris Seferovic, punta 29enne del Benfica e della nazionale svizzera.

In passato ha avuto un'esperienza poco esaltante in Italia, prima alla Fiorentina e poi al Lecce e al Novara, prima di trovare fortuna in Portogallo. Seferovic è stato proposto alla Roma dal suo agente Fali Ramadani. Nelle scorse settimane era stato cercato dal Wolverhampton e ha ricevuto offerte anche da un club saudita.