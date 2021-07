UFFICIALE, accordo Marsiglia-Pau Lopez: prestito annuale dal 17 luglio con diritto di riscatto

Dopo il comunicato del Marsiglia di qualche giorno fa sull'accordo di massima con la Roma per il trasferimento di Pau Lopez, il club francese annuncia di aver trovato l'intesa anche con il portiere. "L'OM e Pau Lopez hanno raggiunto un accordo definitivo, con il consenso della AS Roma, per il prestito di una stagione, dal 17 luglio 2021, con opzione di trasferimento definitivo dalla stagione 2022/2023", si legge nella nota ufficiale dell'OM.

L'estremo difensore classe '94 ha già sostenuto le visite mediche con il Marsiglia e sta recuperando dall'infortunio alla spalla subìto nel finale della scorsa stagione.

(om.fr)

