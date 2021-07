Calciomercato Roma, l'OM annuncia: "Accordo di massima per il prestito con diritto di riscatto di Pau Lopez" (COMUNICATO)

Vicinissimo l'acquisto di Pau Lopez da parte dell'Olympique Marsiglia, come testimoniato da un insolito comunicato del club transalpino. In una nota ufficiale l'OM annuncia infatti un accordo di massima raggiunto con la Roma per l'estremo difensore spagnolo - che dovrebbe comunque rimanere a Trigoria per continuare il percorso di riabilitazione -. Di seguito il testo dell'annuncio:

