Pau Lopez: lo spagnolo è a Trigoria. Proseguirà la riabilitazione al 'Bernardini' fino al 17 luglio

Pau Lopez, dopo le visite mediche svolte al Marsiglia, è rientrato a Roma e questa mattina si è presentato a Trigoria. Nessun giallo sulla trattativa, con l'entourage del portiere che ieri ha confermato il buon esito degli esami a cui si è sottoposto in Francia per ultimare l'accordo che lo vedrà passare in prestito all'OM.

Arrivato poco dopo le 11, Pau Lopez resterà al "Bernardini" fino al 17 luglio per terminare il ciclo riabilitativo dopo l'infortunio alla spalla subìto nel finale della scorsa stagione.