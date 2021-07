Calciomercato Roma, ag. Luis Diaz: "Contatti e sondaggi da vari club, ma nessun offerta"

AS - Tra i club interessati a Luis Diaz c'è anche la Roma di José Mourinho, come circolato qualche giorno fa. E i giallorossi il 28 luglio affronteranno in amichevole il Porto, dove milita l'esterno colombiano classe '97.

Del futuro di Luis Diaz ha parlato il suo agente, Carlos Van Strahalen, confermando al quotidiano l'interesse di molti club: "Ci sono stati contatti e sondaggi, ma finora nessuna offerta formale. Chiaramente, con la grande Copa America che Luis ha disputato, l'interesse dei club è aumentato, ma non c'è nulla di concreto e lui continua a godersi le sue vacanze con la famiglia e gli amici". "Prima della Copa America, diversi club hanno seguito da vicino i progressi di Luis, visti i buoni risultati che ha avuto in due stagioni in Portogallo, ma non è un segreto che dopo il torneo l'interesse sia aumentato", ha aggiunto.