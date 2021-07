Ritiro Roma: il 28 luglio amichevole col Porto alle 21

Nuovo appuntamento di precampionato per la Roma che il prossimo 28 luglio affronterà il Porto, con calcio d'inizio alle 20 locale, le 21 italiane. La sfida, che si terrà allo stadio "Bela Vista", farà parte del ritiro che la squadra di Mourinho svolgerà in Portogallo a partire dal 26 luglio. La sfida sarà trasmessa dal canale tematico del Porto.

#savethedate Os nossos jogos no estágio no Vale do Garrão, Algarve ⚽️?

? @PortoCanalpt e FC Porto TV #FCPorto #FCPortoPreSeason pic.twitter.com/rqyS8N1GKF

— FC Porto (@FCPorto) July 15, 2021