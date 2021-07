Luis Diaz, esterno del Porto classe '97, è stato sicuramente uno dei migliori giocatori della Copa America con la sua Colombia, segnando 4 gol. Grandi prestazioni che hanno attirato su di sè l'interesse di molte squadre europee. Come scrivono i media colombiani, in pole su di lui c'è il Tottenham ma nella corsa sono anche Inter e Roma. Di certo non sarebbe una trattativa semplice, visto che il Porto lo ha blindato con una clausola di 80 milioni di euro.

