Calciomercato Roma: Pinto al lavoro per inserire l'obbligo di riscatto sulle operazioni Under e Pau Lopez

In chiusura le trattative per portare Under e Pau Lopez all'Olympique Marsiglia. Nelle ultime ore per entrambi si è parlato di un prestito con diritto di riscatto - fissato a 15 milioni per il portiere e a 12 per l'attaccante esterno -. Secondo quanto riferisce su Twitter Jacopo Aliprandi de Il Corriere dello Sport, però, Tiago Pinto starebbe lavorando per inserire un obbligo di riscatto legato alle presenze per entrambi i giocatori. Sarebbe questo uno dei motivi del viaggio a Milano del gm giallorosso, che nelle prossime ore incontrerà i rappresentanti del club francese per definire anche questo dettaglio.

