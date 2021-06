Dopo lo stallo degli ultimi giorni, la Roma prova ad accelerare per chiudere la trattativa con l'Arsenal per Granit Xhaka. Secondo le ultime indiscrezioni nelle prossime ore Tiago Pinto partirà per Milano. Obiettivo del blitz del general manager giallorosso è cercare di sbloccare le trattative in cui è coinvolto il club giallorosso, tra cui anche quella per il centrocampista svizzero.

(Sportitalia)