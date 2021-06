Calciomercato Roma, Under a un passo dall'OM: prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni

Non solo Pau Lopez verso l'Olympique Marsiglia: si avvicina la fumata bianca per il passaggio al club transalpino anche di Cengiz Under. Secondo quanto riferisce Fabrizio Romano, l'attaccante esterno turco sarebbe in procinto di unirsi all'OM con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni.

Olympique Marseille are at final negotiations stages with AS Roma to sign Pau López [loan + buy option €15m] and Cengiz Ünder [loan + buy option €12m], confirmed. ⏳? #OM

Personal terms already agreed. OM are still working also for Mattéo Guendouzi and Pol Lirola. https://t.co/gowSxTl38C

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 30, 2021